Amazon lance des boutons virtuels Dash aux États-Unis

Amazon a plus d'un tour dans son sac pour vous faire passer à ses boutons connectés Dash. Ils sont maintenant dématérialisés et prennent place sur le site et l'application mobile du revendeur. Ces boutons virtuels ne sont pour le moment disponibles qu'aux États-Unis.

Cela fait maintenant presque deux ans qu'Amazon a lancé ses boutons connectés Dash. Ils sont également disponibles depuis début novembre en France pour 4,99 euros. Pour rappel, ils permettent de passer une commande d'un produit précis chez Amazon d'une simple pression (voir notre analyse). Aujourd'hui, le géant américain annonce une version virtuelle de son bouton Dash.

Les boutons virtuels Dash débarquent partout chez Amazon

Désormais, il suffit de « cliquer » sur un bouton Dash depuis le site d'Amazon ou l'application mobile pour passer une commande, une commande en 1-clic encore plus simplifiée et pour un produit précis en somme. Pour le moment, seuls les clients américains ayant souscrit à un abonnement payant Prime (Premium en France) peuvent en profiter.

Pour le fonctionnement, pas de surprise c'est exactement la même chose que pour les boutons Dash physiques : chaque bouton virtuel correspond à un et un seul produit bien précis. En cas d'erreur, vous pouvez annuler la commande dans les 30 minutes qui suivent précise Amazon.

Par défaut, Amazon crée automatiquement des boutons Dash virtuels pour les produits que vous avez l'habitude de commander régulièrement. De votre côté, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez : au lieu de mettre un produit dans votre panier, une option permet de l'ajouter à votre liste de boutons.

Il est également possible de les réorganiser comme bon vous semble, les renommer, d'en supprimer, etc. Outre-Atlantique, une page dédiée permet de retrouver tous les boutons Dash virtuels.

Aux États-Unis pour le moment

Pour le moment, ils ne sont pas disponibles en France, et Amazon ne donne aucune indication sur un calendrier de lancement ailleurs qu'aux États-Unis.