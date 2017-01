Autonomie : Consumer Reports change son fusil d'épaule et recommande les MacBook pro

Consumer Reports estime désormais que le problème avec les batteries des nouveaux MacBook Pro est désormais réglé. Les tests affichant des résultats cohérents désormais, les machines obtiennent le fameux statut « Recommandé » du magazine.

La polémique n’aura finalement duré que trois semaines. Le magazine Consumer Reports, équivalent américain de 60 Millions de consommateurs en France, avait publié peu avant Noel un article indiquant que les derniers MacBook Pro d’Apple n’étaient pas recommandés. En cause, des autonomies incohérentes en fonction des tests. Le résultat était sans appel : des machines non recommandés, l’autonomie retenue étant systématiquement la plus basse.

Des conseils qui avaient fait réagir Apple. La firme s'est ainsi penchée sur le protocole de test de Consumer Reports et a découvert qu’une option spécifique pour la mise en cache des pages web avait été activée. Ce réglage est normalement disponible en mode développeur sous Safari, l’avis de l’entreprise étant qu’il ne s’agit donc pas d’une configuration standard. Par ailleurs, un bug a été détecté, provoquant un rafraîchissement constant des icônes. Le magazine avait donc indiqué qu’il referait ses tests.

De nouveaux tests aux résultats uniformes...

Maintenant que ces derniers sont en ligne, la conclusion est totalement différente : les MacBook Pro sont désormais recommandés. Les temps moyens relevés sont :

MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar : 15h45
MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar : 18h45

Les temps ne correspondent pas à des utilisations « classiques » dans le sens où les tests de Consumer Reports ne font qu’afficher un lot de sites web en boucle, les ressources étant chargées depuis un serveur local. Cependant, à la grande différence du mois dernier, les résultats obtenus sont cohérents entre les trois passes réalisées à chaque fois.

Notez cependant que le protocole, s’il n’a pas changé (le même pour tous les portables testés par le magazine), a impliqué cette fois l’installation d’un correctif fourni par Apple dans la dernière bêta de macOS. Il est étrange d’ailleurs que Consumer Reports ait quand même publié ses premiers chiffres en décembre, puisqu’il indique que leur incohérence avait été signalée à Apple, les testeurs se doutant d’un problème de ce type.

... qui ne répondent pas à toutes les questions

Signalons enfin que même si Consumer Reports recommande désormais ces machines, cela ne répond pas pour autant à toutes les questions. Les forums d’Apple contiennent de nombreux témoignages au sujet d’une autonomie qui peut varier fortement en fonction des cas. Quand le vice-président Phil Schiller avait annoncé sur Twitter travailler avec Consumer Reports pour comprendre les premiers résultats, la plupart des réponses concernaient de tels problèmes. Plusieurs sites, comme The Verge et Engadget, avaient par ailleurs relevé d’étranges variations, même si beaucoup moins importantes que chez Consumer Reports.