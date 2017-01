Autonomie du MacBook Pro : Consumer Reports est tombé sur un bug, d'autres tests arrivent

Les tests de batterie de Consumer Report sur les derniers MacBook Pro d’Apple avaient fait ressortir d’étranges résultats. Apple avait proposé au magazine américain de regarder de plus près les conditions de test. Et il semble bien finalement qu’un problème se soit glissé, à travers une petite option.

Les derniers MacBook Pro d’Apple, qui avaient déclenché une petite polémique à cause des choix radicaux du constructeur, se trouvaient au centre d’une tourmente supplémentaire. Alors que les témoignages s’accumulaient sur des comportements incohérents des batteries (autonomie en dents de scie), le magazine Consumer Reports – équivalent américain de 60 Millions de Consommateurs – avait tranché : ces machines n’étaient pas recommandées.

D'improbables variations de résultats

En cause, une autonomie considérée comme trop faible par rapport aux promesses. Problème, les tests de Consumer Reports faisaient apparaître des résultats très étranges. Chaque version du portable subissait trois passes du même protocole, pour mesurer l’autonomie. Or, ces passes ont renvoyé des temps très différents. Sur l’une des machines, la première affichait ainsi 19h30, pour finir à 3h45 sur la troisième, le magazine ne gardant que le plus petit résultat. Des chiffres improbables dans tous les cas, puisque Apple évoque une dizaine d’heures en moyenne.

S’en était suivi une polémique, certains se demandant si Consumer Reports ne s'était pas trompé, d’autres estimant que les résultats reflétaient la situation dans une certaine mesure. Cela n’avait pas empêché Apple, par la voix de son vice-président Phil Schiller, d’annoncer un rapprochement avec le magazine pour mieux comprendre le protocole de test et ce qui avait pu clocher.

Une option pour développeur et un bug

Finalement, dans un communiqué envoyé à iMore, le constructeur explique que Consumer Reports a utilisé une option de Safari, normalement réservée aux développeurs et liée à la mise en cache local des pages web. Il ne s’agit donc pas d’une configuration de test par défaut qui correspondrait à un usage normal. Par ailleurs, cette option a déclenché un bug décrit comme « intermittent » qui provoque un rechargement constant des icônes.

Apple indique qu’une mise à jour sera publiée pour corriger le bug. En outre, Consumer Reports a relancé ses tests, cette fois sans l’option, et aurait obtenu des résultats « conformes » aux attentes selon Apple, mais sans offrir plus de détails. Sur le site du magazine, un article publié hier indique que le bug a été reconnu par Apple et que des tests complets vont être refaits. Ils seront alors publiés et le public pourra prendre connaissance des nouvelles variations d’autonomie.

De nouveaux résultats attendus

En effet, même si Apple parle de résultats « conformes », les nouvelles conclusions de Consumer Reports seront importantes. Il ne faut pas oublier – et le magazine le rappelle d’ailleurs – que ces tests n’ont pas été les seuls à souligner des comportements étranges sur les MacBook Pro.

Consumer Reports évoque ainsi de nombreux témoignages de consommateurs en ce sens. Les forums d’Apple sont également remplis de commentaires d’utilisateurs inquiets et qui montrent bien la grande variété des temps obtenus. Lors du tweet de Phil Schiller, nombre de réponses provenaient encore une fois d’utilisateurs qui demandaient des explications. En outre, plusieurs sites, dont Engadget et The Verge, ont réalisé leurs propres tests, relevant eux aussi des variations importantes dans l’autonomie, même si les résultats se situaient dans une fourchette nettement moins large que chez Consumer Reports.