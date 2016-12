MacBook Pro : Apple veut comprendre les étranges résultats d'autonomie de Consumer Reports

Les derniers MacBook Pro d’Apple provoquent des débats autour de leur autonome, qui peut varier d’une étrange manière. Consumer Reports s’est penché sur la question, avec des résultats tranchés. Apple cherche donc à comprendre pourquoi le magazine a obtenu des chiffres pour le moins étranges.

Le moins que l’on puisse dire est que le renouvellement des MacBook Pro ne sera pas passé inaperçu. Plus fins certes, plus légers aussi, ils sont en outre plus puissants. Les nouveaux modèles ont également été l’occasion d’inclure la Touch Bar, une zone tactile proposant des boutons de fonction contextuels, selon l’application utilisée (qui peut proposer des choix spécifiques).

L'autonomie, le sujet qui fâche

Seulement, le MacBook Pro nouvelle formule avait aussi son lot de changements prompts à provoquer des réactions. Parmi eux, le nettoyage radical de la connectique, Apple ne laissant que quatre ports USB Type-C. La disparition du lecteur de cartes SD était également à noter. Et pour des machines dont le tarif a nettement augmenté, beaucoup estimaient être en droit d’attendre une autonomie au moins aussi importante que la génération précédente. Ce que la firme promettait, malgré une capacité en baisse.

Dans la pratique, les choses se sont avérées plus compliquées. Depuis environ deux mois que les machines sont entre les mains des clients, les retours sont parfois diamétralement opposés. Certains semblent très heureux et parlent d’une dizaine d’heures d’autonomie, quand d’autres mentionnent quatre ou cinq heures. Des différences dans lesquelles Consumer Reports a souhaité creuser.

Consumer Reports déçu, Apple veut s'expliquer

Le magazine, équivalent américain de 60 millions de Consommateurs, dispose aux États-Unis d’une aura comparable : une source fiable et objective dans laquelle se plonger quand le doute taraude. Or, les conclusions sont sans appel. Après les test réalisés (nous y reviendrons), l’autonomie mesurée par ses équipes est bien loin des moyennes données par Apple.

Consumer Reports ayant rarement été aussi « dur » avec la firme de Cupertino, les résultats n’ont pas manqué d’attirer l’attention. À commencer par celle d'Apple : Phil Schiller a annoncé sur Twitter que le magazine allait travailler avec Apple pour comprendre ce qui avait pu bien clocher, Apple ayant conduit des « tests approfondis » sur ses batteries. On imagine que l’espoir est qu’en comprenant le « sérieux » de la méthodologie d’Apple, Consumer Reports revoit la sienne.

Working with CR to understand their battery tests. Results do not match our extensive lab tests or field data. https://t.co/IWtfsmBwpO — Philip Schiller (@pschiller) 24 décembre 2016

Des résultats très étranges

Car les tests effectués par le magazine divisent. Chaque machine a récupéré de manière séquentielle sur un serveur dix pages web, répétant le processus jusqu’à épuisement de la batterie. Le transfert s’effectuait via un réseau Wi-Fi mis en place pour cette opération spécifique. Le chargement des pages web se faisait quant à lui dans Safari, navigateur par défaut de Sierra (dernière version de macOS disponible).

Chaque machine a effectué trois fois le test pour observer le comportement et tâcher d’obtenir une moyenne. Mais faire cette moyenne s’est révélé plus compliqué que prévu, tant les trois passes ont affiché des écarts conséquents. Le modèle 13 pouces avec Touch Bar a ainsi d’abord affiché 16 heures au compteur, avant de descendre à 12,75 heures, puis de s’effondrer à 3,75 heures. Pour le modèle sans Touch Bar, l’autonomie s’est étalée de 19,5 à 4,5 heures, toujours dans le même sens. Enfin, le modèle 15 pouces (obligatoirement avec Touch Bar), elle est allée de 18,5 à 8 heures.

Le chiffre le plus bas, c'est tout

Des écarts si énormes retrouvés sur trois machines attirent l’attention. Visiblement ennuyé par ce large éventail, Consumer Reports n’a cependant pas creusé en multipliant les tests, en révisant sa méthode ou en cherchant une éventuelle source à ces résultats étranges. Pour chaque machine, le magazine a donc donné le score le plus bas obtenu : 4h30 pour le modèle 13 pouces ans Touch Bar, 3h45 pour la version avec Touch Bar et 8h pour le MacBook Pro 15 pouces.

Ce sont ces chiffres qui ont déclenché la tempête et l’invitation d’Apple. La société n’a évidemment pas remis en cause frontalement les résultats du magazine, mais c’est bien de cela dont il s’agit. Aujourd’hui, la situation est donc complexe, car même si les chiffres de Consumer Reports invitent à la prudence, les témoignages des utilisateurs de MacBook Pro sont bel et bien là : beaucoup se plaignent d’une autonomie inférieure, dans un domaine où Apple a pourtant souvent brillé.

Notons que d'autres tests ont mis en avant des incohérences dans les résultats, notamment chez Engadget. Mais avec une fourchette moyenne de 7 à 10 heures, les écarts sont bien plus réduits que chez Consumer Reports. Cependant, le magazine, comme il l'a indiqué à The Verge, utilise systématiquement la même méthode pour les centaines d'ordinateurs portables qu'il teste, jusqu'ici sans vraiment faire ressortir de telles variations.

L'affaire est loin d'être réglée

Consumer Reports aurait probablement dû retarder ses tests, le temps de comprendre pourquoi une même machine pouvait renvoyer 19h30 d’autonomie sur un test, puis seulement 4h30 à la troisième passe, aucun des deux chiffres n’étant en fait normal. Le site iMore accuse d’ailleurs le magazine d’avoir cherché à créer du sensationnel en publiant ses tests juste avant Noël.

De son côté, il semble évident aussi qu’Apple doit se pencher sur une situation problématique, qui n’est d’ailleurs pas isolée. Quoi qu’il puisse se passer actuellement au sein de la firme, les soucis semblent se multiplier, notamment sur les batteries. Si le MacBook Pro affiche en effet des résultats erratiques, il n’est pas le seul : depuis iOS 10.1, un nombre croissant d’iPhone semble victime de symptômes souvent identiques : chute brutale du pourcentage de charge affiché, extinction à 30 %... Des soucis qui, là encore, sont largement décrits par les utilisateurs, mais sur lesquels Apple n’a pas encore réagi.

Il est probable cependant qu'Apple sache qu'un grain de sable se trouve dans sa mécanique d'ordinaire si bien huilée. 9to5mac avait ainsi rapporté que deux annonces d'emplois avaient été publiées les 14 et 15 décembre derniers pour recruter des spécialistes des batteries et des algorithmes d'estimation d'autonomie. Sans doute une conséquence logique au retrait de l'indicateur de temps restant, intervenu dans la mise à jour 10.12.2 de Sierra. Enfin, Apple a publié dès le lendemain du rapport du magazine une page dédiée à l'autonomie des MacBook Pro, avec quelques conseils.