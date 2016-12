L'ex-président de Sony Online Entertainment ferme son studio indépendant

John Smedley, l'ancien président de Sony Online Entertainment (Everquest, H1Z1...), s'était lancé dans une nouvelle aventure en fondant son propre studio. Son seul jeu, Hero's Song est un flop commercial et il a donc décidé de fermer son studio.

Depuis la revente en février 2015 par Sony de sa branche Online Entertainment (devenue Daybreak Studios) spécialisée dans le jeu PC, la carrière de son dirigeant historique, John Smedley, a été plutôt mouvementée. En juillet 2015, après avoir mené une vague de licenciements, il quitte également son poste pour fonder son propre studio : Pixelmage Games. Aujourd'hui, c'est au tour de ce studio de fermer ses portes, après un peu plus d'un an d'existence.

Un Kickstarter raté

Son premier (et seul) titre, Hero's Song, n'a en effet pas eu le succès escompté. Le dirigeant a d'abord tenté de démarrer le projet grâce à une campagne de financement sur Kickstarter, et espérait récolter 800 000 dollars pour le mener à bien. Après une semaine, le compteur n'est monté qu'à 136 850 dollars avant de s'arrêter définitivement, la campagne ayant été annulée car le rythme de collecte était estimé insuffisant par le studio.

Le développement s'est néanmoins poursuivi, avec le soutien d'investisseurs extérieurs, mais « sans avoir à demander d'argent à un éditeur », précisait alors le studio. Le jeu sortira finalement en novembre dernier sur Steam, en Early Access, avec un prix de vente de 19,99 euros, après avoir fait appel à un second financement, via Indiegogo cette fois, avec 94 000 dollars récoltés.

Échouer, oui, mais vite

Le lancement du titre sur Steam n'aura pas suffi à faire décoller le projet. Selon le très sérieux SteamSpy, les ventes totales d'Hero's Song se situeraient entre 5 000 et 10 000 exemplaires environ. Un nombre plutôt faible, et le score moyen des évaluations Steam (positives à 65 % au total, et à 40 % sur les 30 derniers jours) n'arrange en rien les affaires du studio.

L'entreprise a donc tout simplement décidé de fermer définitivement ses portes. Dans un court billet, l'équipe de développement explique que les revenus générés par les ventes du jeu n'étaient pas suffisants pour permettre la poursuite des travaux sur le titre, et qu'il sera donc abandonné en l'état.

Néanmoins, les clients ayant acheté le jeu via Indiegogo, ou bien via Steam pourront obtenir le remboursement intégral de leur achat, y compris s'ils ont joué bien plus de deux heures dans le cas de Steam. Un geste sympathique, que l'on aimerait revoir bien plus souvent dans ce genre de cas.