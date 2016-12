Facebook annonce Live Audio, pour les diffusions sonores en direct

Facebook Live continue d'évoluer et inclura bientôt la diffusion audio. Alors que des services comme Twitch prennent une place de plus en plus importante dans la vidéo en direct, Facebook multiplie les initiatives pour obtenir une solution complète.

Les podcasts sont-ils la prochaine évolution de Facebook ? Le réseau social vient d'annoncer que son outil de vidéo en direct Facebook Live se met à la diffusion audio, après avoir introduit les vidéos à 360 degrés la semaine dernière. La société affirme s'adapter à un usage déjà existant, les diffuseurs trouvant des « manières créatives » d'utiliser l'API ou mettant des images fixes.

Une nouvelle incursion chez d'autres services

L'intérêt affiché de la solution est de permettre des interactions sur des flux audio (réactions, questions, etc.)... Alors que les services concurrents demandent encore aujourd'hui de fournir une image fixe, voire privilégient l'installation de caméras pour les directs.

Dans le monde du podcast, il est d'ailleurs commun de fournir une diffusion vidéo en direct, puis une version purement audio pour le réécouter. Les directs hors jeux vidéo deviennent d'ailleurs habituels sur Twitch. De l'autre côté, des services purement audio comme SoundCloud, devenu une solution prisée pour l'hébergement de podcasts, peinent à fournir la diffusion en direct. SoundCloud lui-même utilise Facebook pour des directs, malgré l'existence de solutions spécialisées comme Mixlr. Disposer à la fois de la diffusion en direct et d'un hébergement basique des émissions chez Facebook pourrait donc convaincre certains acteurs de passer le pas.

Une ouverture à tous pour l'an prochain

Concrètement, Facebook Live Audio sera utilisable sur le web et mobile. Sur Android, le flux audio continuera même en quittant l'application Facebook, ce qui ne sera pas le cas sur iOS. Cette dernière application permettra tout juste de naviguer dans les contenus en écoutant la diffusion. Elles ne semblent pas encore avoir été mises à jour pour accueillir cette fonction.

Pour le moment, seuls quelques partenaires ont été sélectionnés pour accéder au service : BBC World Services, Harper Collins, LBC ainsi que les auteurs Adam Grant et Brit Bennett. Soit deux radios et des éditeurs de livres, qui fourniront leurs flux, des lectures d'ouvrages ou des séances de questions-réponses.

L'option doit s'élargir à tous en début d'année prochaine. Il faudra voir si cette annonce amène d'autres services à proposer cette possibilité, que ce soit de ceux qui misent déjà sur le direct vidéo (comme Periscope ou Twitch) ou la diffusion audio (comme SoundCloud), même si cette niche ne semble jamais avoir été une priorité.