Le récap' des rétrospectives de l'année 2016

2016 sera bientôt derrière nous et l'année 2017 vit ses premiers jours. Nous profitons du calme avant la tempête – l'ouverture du CES de Las Vegas où nous serons présents – pour faire un bilan des rétrospectives de l'année passée, que ce soit côté moteur de recherche ou réseaux sociaux.

Comme à chaque fin d'année, on n'échappe pas aux rétrospectives des géants du Net. Plutôt que les évoquer au quotidien, nous avons décidé de les regrouper afin d'avoir une vision globale de qu'ils retiennent de cette année, parfois le reflet de ce que leurs algorithmes on mis le plus en avant.

Et autant dire que du Brexit aux attentats, en passant par les découvertes scientifiques, les décès de pionniers dans leur domaine et l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, 2016 était plutôt chargée.

Google, Bing et Yahoo : l'année 2016 vue par les moteurs de recherches

Commençons par les tendances 2016 du moteur de recherche de Google dans le monde. Dans le trio des mots clés les plus recherchés, on trouve Pokémon Go, iPhone 7 et Donal Trump. Du côté des films, Deadpool, Suicide Squad et The Revenant occupent les trois premières places.

En France, les requêtes les plus populaires sur des questions pour savoir « comment » faire quelque chose étaient les suivantes : « Comment télécharger Pokémon Go », « Comment voter à la primaire de droite » et « Comment signifier un mécontentement à sa direction ».

Bref, chez Google, Pokémon et les élections étaient au centre des intérêts.

De son côté, Bing a également mis en ligne son bilan des recherches les plus populaires. Attention, pour y accéder il faut avoir sélectionné États-Unis comme pays dans les paramètres de votre compte, sinon vous aurez droit à une page d'erreur.

Le moteur de recherche de Microsoft s'intéresse aux jeux vidéo avec GTA V, Overwatch et Fallout 4 dans le trio de tête. Passons ensuite aux personnalités disparues avec David Bowie, Prince et Alan Rickman, et aux célébrités avec Lady Gaga, Justin Bieber et Selena Gomez. Enfin, côté technologie au sens large du terme, il est question de l'iPhone 7, du Self-Driving Tesla et de Nod to Shop.

Yahoo y va également de son petit classement avec, comme chez Google, un pour l'international et un autre pour la France. Dans l'Hexagone, les actualités les plus marquantes étaient le Brexit, le crash d'Egyptair et l'attentat de Nice. Pour Yahoo, après 2015, 2016 est « encore une année noire »... sans compter le piratage de plus d'un milliard de ses comptes utilisateurs.

Du côté des recherches, l'Euro 2016 arrive en tête, suivie par Hillary Clinton et Nicolas Sarkozy. Au niveau mondial, « 2016 Election » était en tête, suivi par Donald Trump et Roblox.

Le rewind de YouTube

YouTube se plie également à cet exercice avec son fameux Rewind, une vidéo qui met à l'honneur certains youtubeurs et personnalités. La plateforme de streaming propose également un classement des vidéos les plus vues sur l'année passée. En France, Euro 2016 : J'préfère te prévenir, Cyprien - La Cartouche et Norman - Les Papas sont en tête. Dans le monde, le trio de tête comprend Adele Carpool Karaoke, PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen Official) et What's inside a Rattlesnake Rattle.

Et pour la musique ? Kendji Girac, Soprano - No Me Mirès Màs est en première position avec JUL - Tchikita et PNL - DA à la deuxième et troisième place respectivement. Au niveau mondial, on retrouve Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign, Calvin Harris - This Is What You Came For et Hasta el Amanecer - Nicky Jam.

L'année 2016 vue par les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram

Twitter France propose un « moment » avec les messages les plus RT l'année dernière. Cyril Hanouna avec son « selfie » est en première position avec 122 000 RT, suivi par Antoine Griezman le 7 juillet (66 000 RT) et Colonel Reyel avec 63 000 RT (il n'arrête donc pas la musique, l'objectif des 999 000 RT n'ayant pas été atteint).

Du côté des conversations les plus marquantes, l'Euro 2016 occupe la première place avec un pic à 81 000 tweets par minute durant le quart de finale et 77 000 tweets par minutes en finale. Dans le monde, les hashtags les plus utilisés étaient #Rio2016, #Election2016 et... #PokemonGo.

Continuons à faire le tour des réseaux sociaux, mais avec Facebook cette fois-ci. Dans le monde, les sujets qui sont revenus le plus souvent sur le tapis concernent l'élection américaine, les politiciens brésiliens et encore une fois Pokémon Go. La société de Mark Zuckerberg en profite pour mettre en avant un top des Lives vidéo effectués sur sa plateforme : Candace Payne dans Chewbacca Mom, Ted Yoder dans Soundscapes et Buzzfeed dans Countdown to the next presidential election.

Pour rappel, Facebook permet également à ses utilisateurs d'obtenir leur rétrospective personnalisée de l'année 2016, vue évidemment par le prisme du réseau et de vos partages. Pour cela, il suffit de vous rendre sur cette page.

Sur Instagram, deux personnalités trustent les premières places. La chanteuse Selena Gomez occupe ainsi les cinq premières places des photos les plus populaires sur l'année 2016. Elle est même présente huit fois dans le top 10, les deux places restantes étant prises par Cristiano Ronaldo (6e et 10e).

Selena Gomez, décidément indétrônable sur Instagram, est également la personnalité la plus suivie avec plus de 100 millions d'abonnés. Taylor Swift (93,9 millions) et Ariana Grande (90,2 millions) complètent le podium. En France, les premières places sont occupées par Thiago Silva, Zinedine Zidane et Antoine Griezmann.

Des bilans, mais quelques tendances communes

Le bilan de l'année 2016 dépend évidemment de la lorgnette par laquelle on la regarde. Plusieurs tendances sortent tout de même du lot comme le phénomène Pokémon Go. Celui-ci a été au cœur de l'été, pris dans une boucle médiatique. Il est donc remonté dans de nombreuses rétrospectives, tout comme le sport avec l'Euro 2016 et Donald Trump.

Si Pokémon Go n'est pas assuré d'intéresser autant en 2017, le président américain devrait par contre continuer à faire beaucoup parler de lui. Pour rappel, il prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier et ses actions seront surement l'occasion de nombreux commentaires des uns et des autres, notamment sur le numérique et son rapport à Internet.

En France, les élections présidentielles et législatives devraient être là encore le théâtre de nombreux débats et donc être en bonnes positions dans les rétrospectives 2017. Nous serons bien entendu présents pour analyser les annonces des uns et des autres dans le domaine du numérique.