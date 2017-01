Mise à jour de la SHIELD TV de NVIDIA : Android 7.0, Amazon Prime Video, Steam Big Picture, etc.

Mise à jour : NVIDIA nous a confirmé que la mise à jour 5.0 de la SHIELD Android TV était retardée d'une semaine en raison de la découverte d'un bug mineur.

De retour du CES de Las Vegas, NVIDIA commence à déployer la mise à jour de sa console SHIELD sous Android TV. Celle-ci gagne en fonctionnalités et revoit son interface, alors que GeForce Now bénéficie de plus de puissance.

Comme prévu, c'est aujourd'hui que NVIDIA a mis sur le marché la nouvelle version de sa console SHIELD sous Android TV (à partir de 229,90 euros), mais aussi déployé une mise à jour pour l'édition 2015.

Android 7.0 et de petites améliorations

Cette mouture 5.0 (3.3 pour la précédente) apporte de nombreuses nouveautés, notamment le passage sous Android 7.0. On a ainsi droit à une nouvelle page référençant les applications récemment utilisées (double tap sur le bouton d'accueil), le support du Picture-in-Picture (PiP) dans certaines applications, ou encore un nouveau menu dédié aux paramètres.

Il est aussi possible de profiter d'une configuration 4.1, 6.1 ou 8.1 sous Plex, d’une fonctionnalité de transfert sur la carte SD ou un périphérique USB, ou de procéder à une lecture/pause avec un double tap sur la barre de volume de la télécommande.

NVIDIA met en avant l'arrivée d'applications comme Twitter, Vimeo, Comedie Central ou encore Amazon Prime Video avec gestion du 4K HDR dans ce dernier cas. Pour rappel, il est aussi question de Molotov, qui devrait être compatible avec la SHIELD sous Android TV à compter de 17h aujourd'hui. Notez que Canal+ commence de son côté une bêta fermée de son service MyCanal dès demain.

NVIDIA Games, Steam Big Picture, Pascal pour GeForce Now , application Nest

La gestion des jeux passe aussi par un nouveau point d'entrée unique, NVIDIA Games, qui remplace le hub et regroupe GameStream, GeForce Now ainsi que les jeux natifs Android. Cette mise à jour passe par le l'évolution des applications intégrées, et se fera progressivement dans les semaines à venir à travers le Play Store.

Il est aussi question du passage à Pascal pour le service GeForce Now (désormais effectif) qui promet des performances du niveau d'une GTX 1080, d'une amélioration de GameStream avec moins de latence et le support du 4K HDR ou encore de la gestion du mode Big Picture de Steam. De nouveaux jeux font leur entrée comme The Witcher III, No Man's Sky ou encore Lumo et The Witness.

Du côté de la maison connectée, une application Nest permet de suivre en direct le flux de vos caméras, mais aussi de remonter dans le temps. Il n'est pour le moment pas question de l'intégration de l'assistant de Google qui arrivera d'ici quelques mois en France.

Une mise à jour qui commence à se déployer

Si cette mise à jour ne vous est pas proposée spontanément, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres puis dans À propos > Mise à jour du système afin de l'installer. Attention, elle commence seulement à être déployée et peut ne pas encore être disponible pour votre appareil.