Après Meta et Twitter, Amazon devrait licencier 10 000 employés

Selon le New York Times, le plan de licenciement d'Amazon devrait commencer dès cette semaine et concernerait environ 10 000 personnes, essentiellement dans les services des appareils de la marque (dont l'assistant vocal Alexa), de la vente au détail et des ressources humaines.

Si chez Twitter, c'est la moitié de l'effectif du réseau social qui a été renvoyé et 13 % chez Meta, le plan d'Amazon correspondrait à 3 % de la masse salariale de l'entreprise. Le journal insiste sur le fait que ce plan de licenciements va se passer pendant la période des achats des fêtes de fin d'année, période qu'Amazon préfère habituellement garder tranquille pour la gestion de ses ressources humaines.

Le New York Times y voit un signe de la pression mise sur les entreprises du numérique par le déclin de l'économie mondiale.