Unreal Engine 5 disponible en version finale

Cela fait longtemps que l’éditeur parle de cette version de son moteur de rendu graphique. Il vantait par exemple ses performances en mai 2020. Un Early Access était proposé en mai 2021, puis une Preview 1 a été mise en ligne en février de cette année.

Epic Games annonce désormais qu’Unreal Engine 5 est « disponible pour une utilisation en production, marquant un saut générationnel dans les capacités technologiques et les flux de travail proposés à des millions de créateurs dans les jeux, le divertissement et plus encore ».

De plus amples détails sont disponibles dans ce billet de blog.