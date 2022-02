La Preview 1 de l’Unreal Engine 5 disponible avec de nombreuses améliorations

La première démonstration de l’Unreal Engine 5 avait marqué les esprits l’année dernière, avec cette fameuse vidéo d’une aventurière explorant des ruines. La gestion de la lumière y faisait notamment la part belle au ray tracing.

Depuis, il était possible de tester le moteur via un accès anticipé pour les développeurs. Epic Games en propose désormais la Preview 1, avec à la clé une très longue liste d’améliorations.

La plupart des outils – Nanite, Lumen, One File Per Actor, World Partition ou encore MetaSounds – ont tous gagné en fonctions, performances, stabilité et ainsi de suite. L’Unreal Editor a été révisé et c’est tout le moteur qui devrait se montrer plus véloce.

Les personnes intéressées par le détail des nouveautés pourront consulter les (longues) notes de version publiées dans le billet d’annonce.