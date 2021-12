Voici Android 12 (Go edition)

Maintenant que la version « classique » est disponible en version finale, Google revient sur la version light – Go edition –, pensée pour les smartphones d’entrée de gamme. Premier changement, les performances : « Les applications sur votre appareil Android 12 (édition Go) seront lancées jusqu'à 30 % plus rapidement et avec une animation plus fluide ».

Pour le reste, il est question de la traduction de texte, de la fonction Nearby Share, de la possibilité de passer sur un profil invité pour prêter son téléphone, des fonctionnalités de confidentialités introduites dans Android 12, de la mise en hibernation des applications qui n'ont pas été utilisées pendant de longues périodes afin d’économiser la batterie, etc.

Le grand absent des fonctionnalités par rapport à Android 12 est Material You (une évolution du Materiel Design) qui permet de profiter d’un thème personnalisé en fonction de votre fond d’écran.