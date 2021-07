PowerZ lève 7 millions d'euros

L'équipe, créée par Emmanuel Freund après son départ de Shadow, avait débuté son aventure de zéro l'année dernière avec 3 millions d'euros. Elle fait un peu plus que doubler cette somme pour ce second tour de table auprès de Bpifrance (Digital Venture), Raise Venture, Bayard et d'investisseurs actuels. 6 millions d'euros sont obtenus en equity, 1 million en dette.

Elle a déjà livré les débuts de l'histoire de son jeu éducatif en monde ouvert (visant les 6-12 ans), travaillant désormais à son extension (en langues et contenus). Il est disponible depuis peu sur iPhone et iPad. PowerZ revendique 20 000 utilisateurs, avec un modèle gratuit pour le moment (les utilisateurs peuvent néanmoins payer le montant qu'ils souhaitent).

Sa feuille de route officielle mentionne la création d'animaux fantastiques, de chasse au trésor, de Tour des mages, mais aussi d'arrivée en Espagne. La langue anglaise est bien entendue prévue, l'équipe travaillant désormais avec des studios externes pour ses nouveaux contenus, voulant créer un écosystème autour de son jeu.

Des versions pour Playstation 5, Switch et Xbox sont attendues. Des portages qui devraient être facilités par l'utilisation de l'Unreal Engine d'Epic Games. Diverses pistes sont évoquées pour la monétisation, mais rien ne semble encore totalement décidé pour le moment. Tant d'objectifs que cette nouvelle levée de fonds doit aider à atteindre.

Yann Carron de la Carrière évoquait d'ailleurs il y a quelques jours l'embauche en CDI de nouveaux « VP » pour prendre en charge la Finance & BI ainsi que le Marketing & Community, un Community Manager Senior est également recherché, tout comme un ingénieur pédagogique, en stage cette fois.