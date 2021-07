Le jeu éducatif créé par Emmanuel Freund et son équipe ne chôme pas et veut profiter de l'été pour se développer. Une première application pour les appareils mobiles d'Apple vient ainsi d'être publiée en plus de celles pour macOS et Windows.

Il ne manque donc plus qu'une version pour Android et une autre fonctionnant depuis un navigateur pour disposer d'une couverture complète des différentes plateformes.

Aucune date n'a été donnée concernant de tels projets.