Surprise : Apple implémentera le standard RCS dans iOS l'année prochaine

Depuis plusieurs années, Google fustige régulièrement Apple sur les messageries. Aux États-Unis, la Pomme est majoritaire dans les achats de smartphones, faisant d’iMessage un service de communication particulièrement utilisé. Cette présence est variable dans le reste du monde, mais reste importante.

En réponse, Google a adopté RCS, pour Rich Communication Services. Ce standard a été proposé pour la première fois en 2008 sous la houlette de la GSMA (GSM Association). Des tentatives ont bien lieu du côté des opérateurs, notamment Orange avec Joyn (présenté en 2012, lancé en 2013), mais toutes ont périclité faute d’interopérabilité suffisante entre opérateur et terminaux.

En 2016, la GSMA finalise son RCS RCC 7.1, ou « Profil universel pour la messagerie avancée », avec le soutien de dizaines d’opérateurs et fabricants, ainsi que Google et Microsoft pour la partie système d’opération. Apple était, sans surprise, absent. Mais c’est avec l’arrivée du LTE que RCS va prendre son envol, grâce à l’architecture de réseau IMS permettant de séparer les serveurs de transport et d’application, ce dernier pouvant alors être géré par un tiers.

En quoi RCS est-il intéressant ? Il apporte au vieux SMS des fonctions nettement plus modernes, que l’on retrouve habituellement dans des messageries dédiées comme Messenger, Signal, Telegram ou encore WhatsApp : signalement de rédaction d’un message, statuts de lecture, transferts de fichiers, utilisation sur de multiples appareils (tablettes, ordinateurs…), conversations de groupes, photos et vidéos en haute définition et ainsi de suite.

Une intégration dans iOS l’année prochaine