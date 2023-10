Processeurs Zen 4 : notre comparatif des CPU Ryzen, Threadripper et EPYC d’AMD

Entre les Ryzen (Pro) 7000, les Threadripper (Pro) 7000 et les EPYC 9004, AMD propose de nombreuses déclinaisons de son architecture Zen 4. Il y en a pour tous les goûts ou presque : de 6 à 96 cœurs, de 32 Mo à plus de 1 Go de cache L3, de 2 à 12 canaux pour la DDR5, avec des fonctionnalités « Pro », etc. Nous avons regroupé de nombreuses caractéristiques techniques dans un tableau (pour les PC de bureau), avec des explications.