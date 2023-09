EPYC de 4e génération : AMD complète sa famille avec les 8004 (Siena) sur un nouveau socket SP6

AMD complète sa série de processeurs EPYC de quatrième génération avec la série 8004 (Siena), qui sont quasiment des demi-Bergamo. Les CPU exploitent jusqu’à 64 cœurs Zen 4c et passent sur un nouveau socket (1P seulement) : le SP6. AMD met en avant le rapport performance/watts et le TCO de ces nouveaux processeurs.

La semaine dernière, AMD a annoncé les derniers représentants des EPYC de quatrième génération : les 8004, nom de code Siena. Ils font suite aux trois autres familles déjà lancées : Genoa (EPYC 9004), Genoa-X (EPYC 9x84X) et Bergamo (EPYC 97x4).

Genoa et Genoa-X sont pour rappel tous les deux basés sur l’architecture Zen 4, mais les seconds ont droit en plus à du 3D V-Cache (Intel va aussi en proposer sur de futures générations de processeurs). De son côté, Bergamo utilise des cœurs allégés Zen 4C, moins puissants mais permettant d’augmenter la densité puisqu’on passe la densité jusqu’à 128C et 256T par processeur (le double de ce que permettent les Genoa). Les derniers EPYC de 4e génération – Siena – exploitent, eux aussi, des cœurs Zen 4C mais avec une densité plus faible : 64 cœurs maximum, contre 112 cœurs minimum sur Bergamo.

P!=NP, jusqu’à 64 cœurs Zen 4c et six canaux DDR5

Six processeurs EPYC 8004 sont listés, chacun avec une déclinaison P et PN à chaque fois, soit un total de 12 références. Avant d’entrer dans le détail, une explication sur cette différence. Les versions « P » ont un TDP configurable et une fréquence de base plus élevée que celle des « PN ». Ces derniers peuvent néanmoins fonctionner dans des environnements plus extrêmes, de -5 à 85°C quand les « P » sont limités entre 0 et 75 °C.

Tous les EPYC 8004 peuvent gérer six canaux de DDR5 (jusqu’à 4 800 MHz) avec une capacité maximale de 1,152 To de mémoire (soit 12x 96 Go). Quatre-vingt-seize lignes PCIe 5.0 sont disponibles, contre 128 pour les trois autres membres de la famille des EPYC de 4e génération.

Pour le reste, le nombre de cœurs varie donc entre 8 et 64, avec le double de threads à chaque fois. La fréquence oscille pour sa part entre 2,3 GHz de base et jusqu’à 3,1 GHz en mode boost.

Selon AMD, la cible principale est l’Edge computing, les télécommunications, le stockage et les services cloud. Selon le propre comparatif d’AMD, les performances pures sont évidemment en baisse entre un EPYC 9554P (64 cœurs Zen 4) et un 8534P (64 cœurs Zen 4c). Par contre, le ratio performance est à l’avantage du second, tout comme le TCO (Total Cost of Ownership ou coût du cycle de vie) qui serait bien plus important sur l’EPYC 8004.

Siena ≈ (Bergamo) / 2