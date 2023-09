Intelligence artificielle : Scaleway et OVHcloud font « all–in »

Cette semaine, deux hébergeurs français ont annoncé de forts investissements (et ambitions) dans l’intelligence artificielle. Iliad (Free et Scaleway) ouvrait le bal mardi, suivi par OVHcloud ce jeudi. Voici ce qu’il faut retenir des deux annonces… qui font la part belle à NVIDIA.

Un DGX SuperPOD (1 016 GPU H100) dans DC5 de Scaleway

Le groupe iliad était le premier à dégainer avec « l’acquisition du DGX SuperPOD de NVIDIA équipé des systèmes NVIDIA DGX H100, mettant ainsi à disposition des acteurs européens de l’IA la plus grande puissance de calcul Cloud IA d’Europe via sa filiale Scaleway ». Le SuperPOD est installé dans le datacenter DC5 situé en région parisienne.

« Nous disposons aujourd’hui de la plus grande puissance de calcul Cloud dédiée à l’IA déployée à ce jour en Europe. Et ce n’est que le début », a affirmé Xavier Niel. Pour la partie technique, « le DGX SuperPOD de NVIDIA dont dispose Scaleway comprend 127 systèmes DGX H100, soit un total de 1 016 NVIDIA H100 Tensor Core GPU interconnectés par la technologie NVIDIA NVLink et la plateforme NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Les systèmes NVIDIA DGX incluent également les logiciels NVIDIA AI Enterprise, qui permettent de développer une IA à la fois stable et sécurisée ». Un DGX H100 comprend pour rappel huit GPU.

Pour des modèles plus petits, une offre composée de deux systèmes DGX H100 interconnectés est également proposée. Iliad précise que cet investissement n’est qu’une première étape ; la société « a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients ».

Un laboratoire de recherche d’excellence en IA et une conférence

Iliad en profite pour annoncer la « création d’un laboratoire de recherche d’excellence en intelligence artificielle à Paris, déjà doté à plus de 100 millions d’euros ». Xavier Niel sera aux commandes, et une équipe de chercheurs « internationalement reconnus pour leur expertise dans leur domaine » est déjà en place.

Trois objectifs sont mis en avant pour ce laboratoire de recherche :

« faire profiter tout l’écosystème IA (organismes publics et privés, entreprises et institutions non lucratives) d’avancées significatives dans le développement et l’optimisation de modèles d’IA ;

former une nouvelle génération de chercheurs, notamment à travers l’accueil d’étudiants en thèse CIFRE [Conventions industrielles de formation par la recherche, ndlr] ;

améliorer la compréhension des technologies d’IA par les institutions, les entreprises et le grand public à travers la transparence de sa recherche ».

Afin de réunir l’écosystème et présenter les chercheurs du laboratoire, Iliad annonce une « conférence européenne de référence sur l’Intelligence Artificielle dédiée aux acteurs-clés de l’industrie ». Cette première édition se déroulera le 17 novembre à Station F. Pour les inscriptions, c’est par là que ça se passe.

A100, H100, L40S, L4 : NVIDIA à tous les étages chez OVHcloud…