Le marketing de l'IA « ouverte »

L'utilisation du mot « open » concernant les intelligences artificielles génératives est-elle pertinente ? Constatant que les termes « open » et « open source » sont souvent utilisés de façons diverses et confuses pour parler des nouvelles solutions d'IA, le sociologue David Gray Widder et les deux chercheuses Sarah Myers West et Meredith Whittaker ont analysé son emploi par les différents acteurs de ces nouvelles technologies.

Dès l'arrivée de la startup OpenAI, qui se présentait à l'époque comme une alliance ouverte pour la recherche sur l'intelligence artificielle, on pouvait sentir que le terme « open » allait de nouveau être utilisé à tort et (parfois) à travers, accolé, cette fois, au terme « IA ».

Mais les déclarations d'ouverture n'ont pas été faites seulement dans le nom de l'éditeur de ChatGPT. Yann Le Cun, scientifique en chef de l'IA chez Meta, affirme que tous les LLM de son entreprise sont « open source ».

C'est que, depuis l'arrivée des logiciels libres et de l' « open source » dans les années 90, on est maintenant habitués à voir le terme mis en avant, tant il charrie une image positive dans la communauté informatique, tout en entretenant des confusions.

Le terme a d'ailleurs fait des émules dans le milieu académique où, depuis les années 2000, on parle d' « open access » et d' « open science ». Célya Gruson, docteure en sciences de l'information et de la communication et spécialisée sur ces questions, parlait d'ailleurs dans sa thèse de l'open access comme d' « un "western scientifique" international à l’ère numérique ».

David Gray Widder (dont on a déjà parlé ici), la chercheuse et présidente de la Signal Foundation Meredith Whittaker et la chercheuse de l'AI Now Institute Sarah Myers West ont mis en ligne un article [PDF] dont le but est de démêler ces confusions et analyser l'utilisation de ce terme concernant les intelligences artificielles génératives.

« open », un terme flou