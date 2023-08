Switchs Cherry MX2A pour claviers : une « révolution », avec un nouveau design et de la lubrification

Cherry n’est pas avare de superlatifs pour ces nouveaux switchs de clavier MX2A, qui viennent remplacer les MX dans plusieurs variantes : « c’est une révolution dans la technologie des swtichs mécaniques », tout en « repoussant les limites du possible »… excusez du peu. Quoi qu’il en soit, les nouveaux MX2A sont en effet bien différents des MX sur plusieurs points.

Si Cherry a longtemps bénéficié d’une place de choix chez les fabricants de claviers, cela fait maintenant plusieurs années que les constructeurs se livrent une guerre sur les switchs, avec notamment des modèles chez Logitech, Razer, Roccat…

Si vous êtes un peu perdu dans le monde des claviers, nous avons pour rappel publié deux dossiers pour vous guider dans vos choix.

Depuis des années, Cherry procède à des ajustements par petites touches sur sa gamme de switchs. Au Computex 2018, nous avons eu les Low Profil RGB et ensuite des Ultra Low Profil début 2021.

Entre les deux, le fabricant a lancé en 2020 de nouveaux switchs MX plus endurants et rapides… simplement baptisés MX. Les caractéristiques n’étaient plus les mêmes, mais le nom ne bougeait pas d’un iota. Pas facile pour les clients de suivre. Ils n’avaient d’ailleurs qu’une solution à leur proposer : regarder les caractéristiques techniques indiquées sur les boîtes des claviers pour essayer de deviner quelle version de switchs est installée.

Voilà les MX2A, avec de nombreux petits changements