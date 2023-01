Claviers mécaniques : comment choisir et tester ses switchs ?

Le choix d’un clavier mécanique n’a rien d’aisé. Même quand on se réfère aux modèles vendus par des marques connues comme Logitech, Razer et autres, le ressenti et le bruit que feront les touches ne peuvent absolument pas être prévus. Et pour nombre de joueurs, c'est un problème.

Le son que fait un clavier mécanique provient de nombreux paramètres. Le plus important est le switch, c’est-à-dire le mécanisme situé sous la touche, qui s’occupe de transcrire l’action physique – enfoncer la touche – en signal électrique. Il en existe un très grand nombre, même si l’on retrouve souvent les mêmes sur la plupart des claviers vendus dans le commerce. Parmi eux, le MX Cherry Red est omniprésent.

Commençons donc par examiner les principaux switchs sur le marché.

Rouges, marrons, bleus... noirs, jaunes, verts, roses, dorés !

Les switchs peuvent être de trois grandes familles : linéaires, tactiles ou clicky

Les premiers sont les plus courants et se caractérisent par un enfoncement classique de la touche, sans autre caractéristique. Le tactile, au contraire, provoque un petit « accrochement » à mi-chemin de l’enfoncement, pour accentuer la sensation d’une touche activée. Le clicky reprend le même concept, en lui ajoutant un son très caractéristique, rappelant certains anciens claviers des années 70-80, notamment de chez IBM.