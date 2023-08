CAPTCHA : les machines « prouvent » plus rapidement qu'elles sont des humains

Des chercheurs et chercheuses de l'Université de Californie à Irvine ont montré que les humains étaient maintenant plus lents et moins efficaces que des bots pour résoudre des CAPTCHA.

Les tâches de reconnaissance d'images réputées inaccessibles pour les machines deviennent maintenant plus simples pour elles que pour les humains. Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine (UC Irvine) ont en effet comparé les performances des humains avec celles des algorithmes de résolution de CAPTCHA et ont montré que la machine était, la plupart du temps, meilleure et plus rapide. Ils ont présenté leurs résultats à la conférence USENIX Security en ce mois d'août (PDF).

Au départ, les CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) ont bien été inventés pour résoudre des problèmes de sécurité et éviter que des programmes malveillants se fassent passer pour des utilisateurs.

« Un captcha est un programme qui peut générer et noter des tests que (A) la plupart des humains peuvent réussir, mais que (B) les programmes informatiques actuels ne passent pas », expliquaient les chercheurs Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper, et John Langfor dans leur article fondateur (PDF) sur le sujet titré « CAPTCHA : utiliser des problèmes d'IA difficiles pour la sécurité ». Cette fonctionnalité a permis pendant des années de bloquer spams et aspirateurs de données à l'entrée de nombreux formulaires de sites web.

De l'aide à la numérisation à l'apprentissage pour le Deep learning