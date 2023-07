Web Environment Integrity : chez Google, l'ombre d'un DRM pour le web

Web Environment Integrity est un projet mené par une équipe de quatre développeurs de Google, dont l’un de ceux derrière la Privacy Sandbox. Il s’agit d’une API (Application Programming Interface) qui a essentiellement pour mission de signaler à un serveur qu’un client est ce qu’il prétend être. En somme, elle a une mission de preuve d’authenticité, avec un fonctionnement qui n’est pas sans rappeler celui des DRM.

Objectifs et inspiration

« Les utilisateurs dépendent souvent de sites web faisant confiance à l'environnement client dans lequel ils fonctionnent. Cette confiance peut supposer que l'environnement client est honnête sur certains aspects de lui-même, qu'il sécurise les données des utilisateurs et la propriété intellectuelle, et qu'il est transparent sur le fait qu'un être humain l'utilise ou non », expliquent les ingénieurs sur le dépôt GitHub où réside actuellement le projet.

L’objectif principal de Web Environment Integrity est de mieux connaître le terminal demandant un contenu, à travers le navigateur. L’API doit pouvoir déterminer par exemple qu’il ne s’agit pas d’un bot, auquel cas les données réclamées ne seront pas communiquées. À sa charge également de vérifier que le navigateur n’a pas été modifié intentionnellement ou par le truchement d’un malware.