SSD PCIe 5.0 : les contrôleurs Phison et Silicon Motion dépassent les 14 Go/s

Au fil des années, les SSD ne cessent de gagner en vitesse et en capacité avec la densification des puces de NAND et l'amélioration des contrôleurs. La dernière norme actuellement utilisée est le PCIe 5.0, capable de proposer jusqu'à 16 Go/s pour des SSD x4. Des SSD et des contrôleurs existent déjà, mais de nouveaux modèles sont en approche avec des performances améliorées.

Comme chaque année, le Flash Memory Summit est l'occasion de plusieurs annonces de la part des constructeurs sur leurs dernières nouveautés. SK hynix présentait par exemple la première puce de NAND avec plus de 300 couches. Phison revient une nouvelle fois avec son contrôleur PCIe 5.0 E26, déjà présenté l'année dernière. Le fabricant exposait alors les résultats d'un test maison sur CrystalDiskMark, avec jusqu’à 12,36 Go/s en lecture et 11,79 Go/s en écriture. L'E26 de Phision grimpe à plus de 14 Go/s en lecture Cette année, Phison grimpe plus haut et se rapproche des limites théoriques du PCIe 5.0 en x4 (16 Go/s pour rappel) puisqu'il est question de plus de 14 Go/s en lecture et de 12,5 Go/s en écriture. Pour rappel, ce contrôleur prend en charge huit canaux avec un débit maximum de 2 400 MT/s (ou mégatransferts par seconde) pour chacun d'entre eux. Le SSD en question (dont nous n'avons pas plus de détails techniques) était équipé d'un système de refroidissement Frore Systems comprenant deux AirJet Minis. Ces derniers prennent la forme de petits rectangles de 27,5 x 41,5 mm avec une épaisseur de 2,8 mm seulement.

Sous les deux AirJets Minis et le radiateur en cuivre, le SSD avec contrôleur E26. Ils proposent un refroidissement actif, avec un niveau de bruit de 21 dB selon le constructeur. Le débit d'air n'est que de 0,21 CFM, c'est très peu. Pour comparaison, un ventilateur de 12 cm Noctua est entre 30 et 60 CFM, contre 5 à 6 CFM pour un modèle de 4 cm. Il faudra voir si c'est suffisant pour calmer durablement les ardeurs d'un SSD M.2 en PCIe. Ils ont en effet fortement tendance à chauffer et alors à baisser leurs performances.