Phison : firmware optimisé « I/O+ », démonstration du contrôleur E26 à plus de 10 Go/s et SSD X1

Comme chaque été, le Flash Memory Summit est l’occasion pour les fabricants de multiplier les annonces et les démonstrations. Nous sommes d’ailleurs déjà revenus sur la course au nombre de couches des puces de NAND entre SK hynix et Micron. Phison répond aussi présent avec I/O+, une démonstration du E26 (PCIe 5.0) et le SSD X1.

Un firmware I/O+ optimisé pour le contrôleur E18 (PCIe 4.0)

Le fabricant présente une nouvelle version de son firmware pour son contrôleur E18 : I/O+. Elle est spécialement optimisée pour l’API DirectStorage de Microsoft, qui permet pour rappel au GPU d’accéder directement au stockage sans passer par le CPU. Phison annonce un gain de 23 % sur un benchmark maison.

Sur le test de stockage de PCMark 10 la hausse n’est que de 2 %, contre 4 % pour celui de 3DMark. « Les gains les plus importants sont sur les tâches qui exploitent des E/S de taille moyenne à importante (32 Ko à 1 Mo) », explique le fabricant. Sur des fichiers plus petits les gains sont plus limités, mais il n’y a aucune dégradation des performances affirme la société. Tom’s Hardware US l’a testé et nos confrères semblent satisfaits du résultat.

Une démonstration du E25 (PCIe 5.0) sur une plateforme AMD Zen 4