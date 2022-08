NAND 3D avec plus de 230 couches : passe d'armes entre Micron et SK hynix

En l'espace de quelques jours, Micron et SK hynix ont fait des annonces sur la NAND TLC. Le premier a démarré la production de masse de puces avec 232 couches. Le second présente sa NAND sur 238 couches, mais qui n'arrivera qu'en 2023.

Afin d'augmenter la densité de leurs puces, les fabricants sont passés à la 3D, c'est-à-dire qu'ils empilent plusieurs couches les unes sur les autres. Depuis le mois de mai, Micron propose 232 couches, mais SK hynix vient d'annoncer 238 couches, en TLC dans les deux cas.

Avec six couches de plus, ce dernier en profite pour revendiquer la couronne de celui qui en a le plus. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du Flash Memory Summit qui se déroule en ce moment à Santa Clara.

238 couches en « 4D »