Windows 11 : Microsoft a laissé fuiter son propre outil d'activation des fonctions cachées

Suite à une fuite chez Microsoft, un outil interne se balade désormais sur la Toile. Il permet d’activer les « fonctions secrètes » de Windows 11, quand elles sont en test et souvent indisponibles. De manière surprenante (ou pas ?), il est assez proche du logiciel tiers ViVeTool que nous avions abordé.

Pour l’immense majorité des utilisateurs, Windows 11 est simplement un système d’exploitation, utilisé en version stable et dans l’état où il est fourni avec le PC acheté. Pour d’autres, c’est une matière plus malléable et que l’on peut tester dans plusieurs types de préversions.

Dans Paramètres > Windows Update, on peut ainsi se rendre dans Programme Windows Insider. Il s’agit du programme de test officiel de Windows, auquel n’importe qui peut participer, quelle que soit l’édition du système. Seule condition, avoir activé les données de diagnostic facultatives pour la télémétrie, ce qui n’est pas du goût de tout le monde.

Quatre canaux sont proposés :