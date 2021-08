PC dans le cloud : Windows 365 est disponible, dès 22 euros HT par utilisateur

La première vise plutôt les indépendants et TPE/PME (jusqu'à 300 utilisateurs), alors que la seconde cible les plus gros comptes, avec sa gestion spécifique des licences, les domaines, l'impression universelle, les intégrations tierces (API, MSP), la gestion des images et leur personnalisation, les alertes, outils d'analyses et de diagnostic, etc.

Des guides de mise en place dédiés sont disponibles ici pour Windows 365 Business et là pour Windows 365 Entreprise. Une vidéo de présentation complète (en anglais) a été mise en ligne par Microsoft Mechanics.

Une offre hybride à moins de 30 euros HT par mois

Pour rappel, Windows 365 est une évolution d'Azure Virtual Desktop, qui se gérait comme un service « cloud » à composer selon ses besoins : instances, licences, stockage, etc. Ici, c'est un peu plus clé en main. Le tarif est aussi plus clair à comprendre, intégrant tous les éléments et se payant par utilisateur et par mois.

Deux prix sont mis en avant : le classique et celui de l'offre « Hybrid Benefit » avec une remise pouvant atteindre 16 %. La FAQ nous apprend qu'il est accessible « si vous utilisez déjà Windows 10 Professionnel sur un appareil ». S'il y a complémentarité entre PC fixe et « cloud », c'est donc (légèrement) moins cher.

Faites néanmoins attention, car c'est ce prix réduit qui est le plus souvent mis en avant. Solution pour entreprises oblige, les montants sont également indiqués hors taxes. Comptez 18,2 euros HT par utilisateur et par mois au minimum, 21,9 euros HT sans « Hybrid Benefit ». Pour ce prix vous aurez simplement droit à 1 vCPU, 2 Go de mémoire, 64 Go de stockage. Microsoft met plutôt en avant une offre à 32 euros HT comme premier prix :

Le tarif « hybride » de Windows 365 Business. Windows 365 Entreprise est sans limite d'utilisateurs

Notez que l'offre basique intègre l'accès à la version de bureau d'Office, Outlook et OneDrive. Dès 37,30 euros HT par mois vous passez au niveau Standard avec 8 Go de mémoire et l'intégration complète de Teams (conversations et appels audio uniquement sinon). Pour 60,1 euros HT par mois l'instance passe à 4 vCPU, 16 Go de mémoire et vous avez accès à Microsoft Visual Studio, Power BI et Dynamics 365.

Bien entendu, la quantité de vCPU, mémoire et stockage peut être modifiée à la demande. Tous les tarifs sont détaillés sur cette page. Le niveau Entreprise démarre à des tarifs similaires. Ceux qui veulent simplement effectuer un test peuvent profiter de deux mois offerts. Le renouvellement est ensuite automatique.

L'équipe de Shadow peut souffler (pour le moment)

Ceux qui s'inquiétaient pour l'éventuelle offre B2B de Shadow devraient donc être rassurés, tant le service désormais proposé par HubiC reste abordable au regard des performances proposées. Reste la question de l'intégration des applications qui bénéficie à Microsoft, c'est sans doute là que l'alternative souveraine à Office 365 jouera son rôle.