Quand le couple start-up - capital-risque adopte des pratiques prédatrices

Dans un article du Journal of Corporation Law, les juristes Matthew Wansley et Samuel Weinstein décortiquent une pratique anti-compétitive utilisée à plusieurs reprises dans la Silicon Valley : les tarifications prédatrices.

Plus précisément, ils se penchent sur la manière dont ces sociétés emploient parfois une technique de tarification déloyale (ou prix prédateurs). La tactique « vise à supprimer la compétition » expliquent-ils dès l’introduction : en fixant un prix en dessous de ses propres coûts, l’acteur prédateur oblige la plupart de ses concurrents à fuir le marché. Une fois celle-ci évacuée, le prédateur fait grimper son prix « à un niveau supra-compétitif », rentre dans ses frais, voire récupère un pactole supplémentaire.

La Cour suprême américaine décrit de telles pratiques de tarification prédatrice comme « rarement pratiquées » et « rarement réussies », indiquent encore les auteurs en tête d’article. Depuis les années 1980, l’institution considère la loyauté comme le comportement standard des acteurs économiques. Mais pour Matthew Wansley et Samuel Weinstein, il existe bien un type d’entité qui « pense que fixer des prix abusifs vaut la peine d’être tenté et qu'elle peut être couronnée de succès » : les start-up financées par le capital-risque.

Quelle rentabilité pour un Lyft ou un Uber ?