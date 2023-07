Uber files : ce que dit le rapport parlementaire

Après six mois de travail, la commission d'enquête sur les Uber files a publié le résultat de ses travaux sur « l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences ». Elle y décrit une faillite de la protection de l'État de droit permise par la présence de soutiens à l'entreprise américaine jusqu'aux plus haut niveaux du gouvernement.

« Comment des décideurs publics ont-ils pu laisser une entreprise multinationale refusant de s’acquitter de ses obligations légales s’imposer sur un secteur réglementé par l’État ? » C’est la question qui revient, au gré du rapport de la commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files, rendu public ce 18 juillet.

Après six mois d’enquête, et l’audition de 120 personnes, le groupe parlementaire conclut qu’Uber « a trouvé des alliés au plus haut niveau de l’État, à commencer par l’ancien ministre de l’Économie, devenu Président de la République, M. Emmanuel Macron », et ce quand bien même l’entreprise déployait « une stratégie de l’illégalité totalement assumée ». Des révélations d’autant plus graves qu’elles se sont poursuivies dans le temps, soulignent les députés :

« Depuis l’élection à la Présidence de la République de l’ancien ministre de l’Économie, de graves manquements de l’État à faire respecter le droit demeurent, offrant aux plateformes une certaine impunité. Pire, la stratégie de lobbying de ce capitalisme de plateforme semble totalement intégrée à la stratégie politique de l’exécutif d’attaque du salariat sous couvert de "présomption d’indépendance". »

La commission d’enquête parlementaire a été créée à la suite de la publication de l’enquête du consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) décortiquant 124 000 documents internes à l’entreprise et datés de 2013 à 2017.

Elle avait pour mission de détailler les actions de lobbyings menées par Uber pour implanter ses véhicules de transport avec chauffeur (VTC) dans l’Hexagone et d’évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’implantation de l’acteur américain en France. La commission devait, surtout, estimer le rôle et les réponses des décideurs publics face à l’incursion de la société américaine.

Initiée par La France Insoumise, présidée par le député Renaissance Benjamin Haddad, la commission a dû composer avec quelques frictions politiques qui se lisent en introduction. La rapporteure (Danielle Simmonet, LFI) y regrette en effet « que la commission d’enquête n’ait pu auditionner aucun des anciens membres du cabinet du ministre de l’Économie de l’époque, M. Emmanuel Macron, puisque le bureau de la commission d’enquête s’y est systématiquement opposé ».

Des manquements à la protection de l’État de droit (et des travailleurs)