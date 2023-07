Pourquoi 69 % des RSSI français auraient-ils interdit l’utilisation de WhatsApp ?

« Si seulement 24 % des entreprises dans le monde ont interdit ou envisagent d’interdire ChatGPT, 100 % d’entre elles sont préoccupées par TikTok et le Metaverse, tandis que 99 % s’inquiètent de WhatsApp », indique une étude consacrée à la « sécurité du cloud hybride » publiée par l'entreprise de sécurité pour le Cloud Gigamon :

« 60 % des entreprises dans le monde ont d’ailleurs d’ores et déjà interdit l’utilisation de WhatsApp pour des raisons de cybersécurité – un chiffre qui atteint 67 % en Allemagne et 69 % en France. »

L'étude ne précise pas en quoi l'interdiction de WhatsApp améliorerait la cybersécurité, ni comment les entreprises pourraient interdire à leurs employés d'utiliser WhatsApp ou des messageries encore plus sécurisées comme Signal depuis leurs terminaux personnels, non plus que ce pourquoi les Français et Allemands auraient (un peu) plus peur de WhatsApp que les autres.

Tout juste, apprend-on, dans le communiqué de presse associé, que 30 % des RSSI et DSI français interrogés « sont toujours en train d’évaluer les risques et envisagent de prendre une décision prochainement », mais sans que Gigamon n'explicite les risques dont il serait question, pas plus que de leur évaluation.

L'étude n'en est pas moins sous-titrée « Perception vs. Réalité », sans que Gigamon ne s'explique sur ce qui relèverait de la perception, non plus que de la réalité, des problèmes de cybersécurité que poserait WhatsApp. Intrigués, nous avons donc entrepris de remonter à la source, afin de pouvoir contextualiser les résultats présentés.

L'étude en question ne porte pas sur un échantillon « mondial », mais sur les réponses apportées par 1 020 directeurs des systèmes d’information (DSI), vice-présidents et responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), ingénieurs et architectes cloud, directeurs techniques et analystes de la sécurité du cloud, dont 200 aux États-Unis et en France, 160 à Singapour et en Australie, et 150 en Allemagne et au Royaume-Uni.



À défaut d'être pleinement représentatif, on notera également que 42 % travaillent dans des entreprises comptant entre 501 et 1 000 employés, et 58 % dans des entreprises de plus de 1000 employés. Qu'il s'agit donc de répondants censés disposer de moyens, tant humains, financiers, que techniques et organisationnels, en matière de cybersécurité.

Gigamon précise qu'elle a été effectuée fin avril 2023 par Vitreous World, un cabinet de conseils et d'études de marché britannique sous-titré « The Home of Trusted Data » (« La maison des données fiables »), mais dont le site web n'a étrangement plus été mis à jour depuis 2018.

Sur LinkedIn, Vitreous World précise « respecter les plus hauts niveaux d'intégrité dans tout ce que nous faisons », et que sa « mission est de créer un environnement où tous les éléments de notre prestation de recherche sont complètement transparents et responsables » :

« En utilisant toutes les mesures de contrôle de qualité disponibles et les meilleures pratiques de l'industrie, nous permettons à nos citoyens Vitreous World de se concentrer sur leurs objectifs fondamentaux tout en sachant que les données fournies résisteront à un examen minutieux. »

Un camembert totalisant 206 % de réponses