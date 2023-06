5G : la Commission européenne exhorte à « adopter d'urgence des mesures » contre Huawei et ZTE

Après un premier coup de semonce en 2020, la Commission européenne revient à la charge sur la cybersécurité des réseaux 5G. Elle exhorte les États membres à agir au plus vite ; Huawei et ZTE sont directement cités cette fois-ci. La Commission annonce aussi des mesures pour « éviter d'exposer » ses communications professionnelles.

Cela fait maintenant des années que les États-Unis sont en guerre ouverte contre Huawei et ZTE, deux fabricants qui sont d’ailleurs sur la « liste noire » (section 2 du Secure Networks Act) de la FCC. On y retrouve aussi Kaspersky, China Mobile et China Telecom pour ne citer qu’eux.

En France : décret « anti-Huawei », l’ANSSI joue les prolongations

En France, un décret « anti-Huawei » – dont la portée est bien plus large que le seul fabricant chinois Huawei – a été publié au Journal officiel en décembre 2019, puis validée par le Conseil Constitutionnel début 2021. Son but : « préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ». Dans la pratique, il s’agit de soumettre à autorisation de l’ANSSI le déploiement de certains équipements sensibles.

Guillaume Poupard, alors directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, précisait un peu les choses lors d’une interview à Les Échos : « les opérateurs qui n'utilisent pas Huawei, nous les incitons à ne pas y aller, car c'est un peu le sens naturel des choses. Ceux qui l'utilisent déjà, nous délivrons des autorisations dont la durée varie entre trois et huit ans ». Cela nous mène donc entre 2023 et 2028… autant dire que nous sommes en plein dans le début de la fin de cette période de « grâce ».

« Nous ne sommes pas dans du Huawei bashing, ni dans du racisme antichinois. Nous disons juste que le risque n’est pas le même avec des équipementiers européens, qu’avec des non-européens. Il ne faut pas se mentir », ajoutait le patron de l’ANSSI.

À l’occasion de la mise en ligne du deuxième rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la boîte à outils de l'UE sur la cybersécurité des réseaux 5G (la première version date de janvier 2020), l’Europe revient sur le sujet et n’hésite pas à identifier noir sur blanc Huawei et ZTE.

La mise en place des restrictions traine pour la Commission