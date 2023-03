La folle évolution d’Ethernet, de 2,94 Mb/s à 1,6 Tb/s

Robert (aka Bob) Metcalfe vient de recevoir le prix Turing – souvent présenté comme prix Nobel de l’informatique – pour ses travaux sur l’Ethernet, un protocole de communication qui va fêter ses 50 ans, excusez du peu ! On est passé de 2,94 Mb/s à plusieurs centaines de Gb/s, et jusqu’à 1,6 Tb/s se prépare en coulisse. On vous propose une petite rétrospective.

Au début, plusieurs protocoles de réseau local étaient en concurrence. Aux côtés de l’Ethernet, on retrouvait par exemple le Token Ring, qui fonctionnait sur le principe d’un anneau et d’un jeton permettant d’éviter des collisions. Il y avait également l’ATM ou Asynchronous Transfer Mode, pensé pour intégrer à la fois des données, de la voix, de l’audio et de la vidéo. Ce n’était pas forcément un concurrent direct d’Ethernet, mais il pouvait le devenir suivant les topologies du réseau. Cela rappelle très certainement de bons/mauvais (au choix) souvenirs aux moins jeunes d’entre nous.

Revenons à nos moutons. avec un rappel historique de ce protocole, qui débute le 22 mai 1973, lorsque Metcalfe présente une première ébauche de ce protocole de communication alors qu’il est ingénieur au Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Bien évidemment, il avait déjà passé du temps à préparer son document auparavant. Son projet était inspiré d’ALOHAnet, un système de réseau informatique développé à l’Université d’Hawaï.

Un brevet est ensuite déposé par Xerox en 1975. Dans la foulée, Bob Metcalfe publie avec son collègue et assistant David Boggs un article baptisé « Ethernet : Distributed Packet-Switching for Local Computer Networks ». En 1979, Bob Metcalfe quitte Xerox et crée (avec d’autres) la société 3Com afin de développer et promouvoir Ethernet, notamment en proposant des produits commerciaux.

V1 , V2 et norme IEEE 802.3 au début des années 80