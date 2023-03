50 ans plus tard, Bob Metcalfe reçoit le prix Turing pour l’Ethernet

« La technologie développée il y a 50 ans reste le moyen le plus utilisé pour connecter des ordinateurs et des milliards d’autres appareils entre eux et à Internet », explique l’Association for Computing Machinery (ACM) en charge de décerner cette prestigieuse récompense.

Le prix Turing est souvent appelé le « prix Nobel de l’informatique » (qui n’existe pas). La personne nommée chaque année gagne aussi un million de dollars, avec le soutien financier de Google précise ACM.

L’Association propose de revenir sur les débuts de l'Ethernet : « En 1973, alors qu’il était informaticien au Xerox Palo Alto Research Center (PARC), Metcalfe a fait circuler un mémo, devenu célèbre, décrivant un "broadcast communication network" pour connecter certains des premiers ordinateurs personnels, Altos de PARC, dans un bâtiment ». La première liaison Ethernet fonctionnait à 2,94 Mb/s « ce qui était environ 10 000 fois plus rapide » que les réseaux de terminaux qu’il remplaçait.

Bob Metcalfe est aussi passé par le Massachusetts Institute of Technology et l’université de Harvard.