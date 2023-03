Mastodon refuge pour communiquer librement sur la recherche ?

Après son éclosion en 2017, Mastodon a eu un regain d'intérêt depuis novembre dernier suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Si le réseau de microblogging décentralisé basé sur Fediverse n'a pas vu tous les utilisateurs migrer soudainement, une part non négligeable de chercheurs y voit une opportunité pour parler plus librement.

Dans l'univers des réseaux sociaux, Mastodon fait souvent figure de mouche du coche des grandes multinationales dominantes. La plateforme de réseaux sociaux fédérés créée en 2017 a connu un regain de notoriété en novembre dernier suite au rachat de Twitter par Elon Musk.

S'il n'a pas remplacé Twitter dans le grand public, contrairement à ce que certains s'imaginaient, de nombreux chercheurs et chercheuses ont pointé leur nez sur Mastodon, découvrant une plateforme qui pourrait être plus accueillante pour la discussion autour des sciences et de la recherche.

Les différences avec Twitter et l'accueil ambivalent (à bras ouvert par certains, mais moqueur de la peur d'un nouvel environnement technique pour d'autres) ont refroidi certains (et fréquemment certaines). Mais d'autres y ont vu un outil porteur d'espoir pour le partage des connaissances scientifiques. Sans être la clé idéale, l'utilisation de Mastodon permettrait de mettre de nouveau en question la dépendance des chercheurs avec des entreprises comme les mastodontes de l'édition scientifique.

Et des chercheurs poussent les sociétés savantes à profiter de ce nouvel outil pour renouveler la discussion scientifique, s'en inspirer pour reconstruire de nouveaux outils de diffusion de la connaissance et de se débarrasser de la mainmise d'entreprises comme les multinationales de l'édition.

La migration sociale des chercheurs, pas si nouvelle sur les réseaux