La CIA aurait écouté WikiLeaks pendant au moins 4 ans

Le Crypto Museum, créé par deux Néerlandais passionnés par les machines à chiffrer, radios clandestines, la cryptographie, l'interception des communications et les affaires d'espionnage afférentes, consacre toute une partie de son site web aux « bugs », mouchards et autres dispositifs d'écoute clandestins.

Il vient d'ajouter une fiche détaillée consacrée à un mouchard découvert par hasard en 2018 dans un « cryptophone » utilisé par WikiLeaks et Julian Assange dans l'ambassade d'Équateur où il était alors reclus, à Londres.

Commercialisé par l'entreprise allemande GSMK, le CryptoPhone IP19 utilise la VoIP pour communiquer de façon chiffrée avec d'autres abonnés cryptophone, avec une protection de la voix et des données de bout en bout, utilisant le chiffrement AES256 et Twofish avec échange de clés Diffie-Hellman 4096 bits (SHA256) :

« Lorsqu'il est alimenté, l'appareil se connecte automatiquement au réseau via DHCP. L'IP-19 est extrêmement convivial et ne nécessite pas de procédure d'installation longue et compliquée. Il suffit de connecter le téléphone au réseau et de composer le numéro du correspondant souhaité. Toutes les clés sont générées et échangées automatiquement et seront détruites à la fin de l'appel. En outre, un dialogue d'authentification supplémentaire – facile à utiliser – est disponible sur l'écran après l'initiation d'un appel. Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire contre les attaques de type "man-in-the-middle". »

Les différentes fonctionnalités du CryptoPhone IP19

Le Crypto Museum reconnaît que « le fait qu'il soit fabriqué en Chine peut être considéré comme un inconvénient, mais la falsification du micrologiciel est hautement improbable, car il est remplacé – en Europe – par le propre micrologiciel de GSMK qui fonctionne sur un système d'exploitation durci ».

Or, en mars 2018, le cryptophone utilisé à l'ambassade d'Équateur était ramené à Berlin pour remplacer son écran défectueux. Mais une fois démonté, WikiLeaks a découvert qu'un mouchard particulièrement sophistiqué y avait été installé.

Une station d'écoute installée à moins de 50 mètres du mouchard