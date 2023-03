Android 14 DP2 : nouvelles capacités pour les développeurs et les boutiques tierces d'applications

L’arrivée de la deuxième Developer Preview d’Android 14 donne une meilleure idée de la direction prise par Google avec son nouveau système. Plusieurs changements intéressants directement liés à la vie privée et aux passkeys sont présents, même si l’on est encore clairement sous le capot.

La première préversion (DP1) était discrète en matière de nouveautés. Non pas qu’elle en était exempte, mais puisque ces « DP » concernent les développeurs – c’est écrit dans le nom – les apports touchent très peu à l’interface et aux fonctions. À la place, beaucoup de changements dans les API, les autorisations, la gestion des appels, etc.

La DP2 introduit plusieurs modifications qui auront, cette fois, des répercussions directes pour les utilisateurs.

Sélection des photos et gestionnaire d’identifiants

Premier gros changement, le sélecteur de photos. Si les développeurs se servent de Photo Picker dans leurs applications (ce qui est le cas le plus souvent), aucun changement. En revanche, pour celles qui ne s’en servent pas, mais qui permettent quand même de choisir des photos ou vidéos (via respectivement READ_MEDIA_IMAGES et READ_MEDIA_VIDEO), une nouvelle fenêtre de demande d’autorisation apparaîtra.

Elle laissera le choix entre trois possibilités :

Donner l’accès à toutes les photos

Ne donner l’accès qu’à une sélection de photos

Ne pas donner l’accès

C’est en fait une répercussion des autorisations demandées par Photo Picker, pour qu’il n’y ait plus d’exception. Et si ce système vous parle, c’est aussi parce qu’Android s’est inspiré d’iOS sur ce point, comme pratiquement tout ce qui touche aux permissions d’applications depuis quelques années.