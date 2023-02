Android 14 : première préversion pour les développeurs, tout est sous le capot

C’est à nouveau cette époque de l’année : Google publie la première préversion de sa nouvelle version d’Android 14. Comme toujours, les débuts ne sont pas explosifs et les nouveautés sont – on s’en doute – destinées aux développeurs.

La version 13 d’Android avait surtout marqué par sa capacité à apposer un thème uniforme et coloré sur l’ensemble de l’interface. Mais en-dehors de quelques nouveautés, cette mouture était relativement tranquille.

Android 14 Developer Preview 1 (DP1) est disponible depuis hier soir pour l’ensemble des Pixel à partir du modèle 4a. Il est déconseillé de l’installer si vous n’êtes pas directement concerné(e) par les apports, car la qualité du code est comparable à une alpha, donc avec un grand nombre de bugs potentiels. Et même sans bugs (c'est très improbable), les chances restent élevées qu’une application devienne incompatible.

N'espérez pas non plus l’installation en OTA avec une simple case à cocher. Il faudra passer par Android Flash Tool et installer manuellement le système. En revanche, ce dernier recevra ensuite les mises à jour automatiquement. La solution la plus simple pour explorer les nouveautés est encore de récupérer la dernière préversion d’Android Studio et de lancer son émulateur.

Quoi de neuf docteur ?