Fairphone lève 49 millions d’euros

Fondée il y a dix ans, Fairphone a annoncé le 31 janvier avoir réalisé une levée de fonds de 49 millions d’euros auprès d’un groupement d’investisseurs à impact. Fairphone a commencé comme un projet activiste, visant à alerter sur l’usage de minerais issus de zones de conflit dans nos outils électroniques.

En 2013, elle s’est muée en société, implantée aux Pays-Bas, et a commencé à produire des smartphones aussi équitables que possible. Pour réaliser cette mission, l’entreprise travaille à améliorer quatre grands points du cycle de vie d’un téléphone : les minerais qui servent à le construire, le travail dans les usines où il est assemblé, la longévité du produit lui-même (aussi bien côté matériel que logiciel) puis son réusage et son recyclage.

L’entreprise est rentable depuis 2020. Invest-NL, ABN AMRO Sustainable Impact et le fonds d’investissement DALHAP, entre autres, ont participé au tour de financement, qui doit lui permettre d’accélérer son développement.