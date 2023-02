Cybersécurité : 45 % du « Club des Experts » du CESIN ont été piratés en 2022, contre 65 % en 2019

Le Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique (CESIN) n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des professionnels de la cybersécurité, mais son baromètre annuel montre comment ces « experts » cherchent à se prémunir des cyberattaques et indique une montée en puissance.

La 8ème édition du baromètre annuel du Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique (CESIN), effectuée par OpinionWay auprès d'un échantillon de 328 répondants membres du CESIN (sur « plus de 900 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et entreprises, dont CAC40 et SBF120 ») « révèle que les cyberattaques sont en baisse » et que celles qui ont réussi « concernent désormais moins d'une entreprise sondée sur deux » :

« La menace est toujours très présente, néanmoins l’anticipation semble porter ses fruits à mesure des politiques de sensibilisation, de l’investissement dans les outils de protection, de la capacité de détection et de gestion des incidents, ou de l’entraînement aux situations de crises. »

45 % des répondants ont en effet constaté « au moins une cyberattaque » réussie (à savoir « un acte malveillant envers un dispositif informatique [...] entraînant des pertes financières significatives et/ou une atteinte à l’image de l’entreprise ») en 2022, contre 54 % en 2021 (-9 points), 57 % en 2020 et 65 % (-20 points) en 2019. Et 32 % déclarent avoir subi entre 1 et 3 cyberattaques, contre 43 % l'an passé.

Sur Twitter, Valéry Rieß-Marchive, rédacteur en chef de LeMagIT et spécialiste de ces questions, temporise : « beaucoup (notamment en marketing) vont extrapoler et le brandir comme représentatif de la cybersécurité de toutes les entreprises », alors que « ce n'est pas le cas ».

Pour mémoire, on parle là d'un club d'experts. Pour autant, 45 % de ceux qui se sont pris une #cyberattaque en 2022 concèdent l'exploitation d'une faille. Vous imaginez maintenant pour les organisations non-expertes ? pic.twitter.com/IcPdHY8o8G — Valéry Rieß-Marchive (@ValeryMarchive) January 30, 2023

Valéry Rieß-Marchive rappelle en effet que le CESIN est « un club d'experts », qui sont donc a priori mieux dotés, tant en termes d'équipes dûment formées que d'un point de vue financier, que la majorité des organismes publics et privés susceptibles d'être attaqués.

Véronique Loquet, qui avait envoyé le baromètre à la presse spécialisée, confirme à ce titre que « les répondants sont tous RSSI, ou directeurs cybersécurité, donc cela suppose une maturité et des moyens », tout en relevant que « depuis 2015, l'échantillon des membres est plus large : 39% d'ETI et 50% de grandes entreprises ».

Dans son introduction, le baromètre précise à ce titre que le CESIN « offre un lieu d'échanges aux experts de la sécurité et du numérique au sein de grandes entreprises », que 50 % des répondants travaillent dans des grandes entreprises (12 % entre 5 000 et 9 999 salariés, 21 % jusqu'à 49 999 salariés, 17 % au-delà), 39 % dans des entreprises de tailles intermédiaires (17 % de 250 à 999 salariés, 22 % jusqu'à 4 999 salariés), et 11 % dans des TPE ou PME de moins de 250 salariés.

De plus, 19 % travaillent dans la finance ou l'assurance, 17 % dans les technologies de l'information et la communication, et 13 % dans l'industrie manufacturière, a priori mieux dotées que d'autres secteurs d'activité.

45 % des répondants ont subi au moins une cyberattaque en 2022