Cybermenace : l’ANSSI dégaine un panorama 2022 sous tension

La situation de la cybersécurité a-t-elle évolué en France durant l’année écoulée ? Oui et non. Oui, parce que les techniques se sont affinées et que les pirates – qu’ils soient isolés, en groupes, soutenus ou non par des États – brouillent les frontières. Non, car avec le contexte tendu qu’est la guerre en Ukraine, on se serait attendu à une flambée dans ce domaine. Il n’en a rien été, et les chiffres ont même baissé.

On est ainsi passé de 1 082 intrusions avérées en 2021 à 831 en 2022. De quoi se réjouir ? pas vraiment, comme on le verra plus loin. Mais pour l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, il n’y a pas de quoi s’emballer : un nombre d’attaques en baisse peut avoir plusieurs significations, comme une hausse des attaques non détectées.

Même si l’on table sur une baisse réelle – et c’est a priori le cas –, la situation reste complexe. Les méthodes utilisées par les pirates n’ont dans l’absolu guère changé, mais elles s’entrecroisent, mélangeant les techniques que l’on pensait réservées à des cibles de haute volée et celles davantage vues dans les attaques visant le grand public. Cette porosité brouille les pistes. Surtout, les PME/PMI restent de loin les cibles de choix.

Avant de plonger dans le détail, il faut garder en mémoire que l’ANSSI surveille essentiellement les secteurs stratégiques, sur la base des informations qui lui sont rapportées.

Une recherche croissante de furtivité

Cette porosité se retrouve dans nombre d’attaques de type déstabilisation, comme le 15 juillet 2022 en Albanie. Là-bas, des infrastructures publiques ont été visées par des ransomwares et wipers (qui effacent toutes les données), provoquant l’indisponibilité temporaire de plusieurs services numéraires et de sites gouvernementaux.

Parallèlement, des techniques plus sophistiquées se sont répandues. L’ANSSI cite le cas de DarkCrystal RAT (pour « Remote Administration Tool »), une porte dérobée modulaire mise en vente sur des forums russes en 2018. Elle est dite « modulaire » car elle offre de nombreuses capacités et peut s’adapter à l’objectif visé. Son faible coût – à peine 500 roubles pour deux mois – a assuré son succès, comme le prouve par exemple l’utilisation du mode opératoire Sandworm en 2022 contre des organisations ukrainiennes, mode se servant de DarkCrystal RAT.