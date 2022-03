L'étonnant profil du groupe cybercriminel LAPSUS$

Celui qui est présenté dans les médias comme son cerveau présumé, en tout cas son porte-parole, un autiste qui viendrait de fêter ses 17 ans, aurait amassé une fortune de 300 BTC, soit près de 14 millions de dollars, mais aurait été dénoncé par des rivaux, précise Bloomberg.

Bien qu'apparu récemment, LAPSUS$ était devenu l'un des gangs de cybercriminels les plus discutés et les plus redoutés, après avoir réussi à pirater de grandes entreprises comme Microsoft et NVIDIA, puis s'en être vanté en ligne.

Le père du garçon a déclaré à la BBC : « Je n'avais jamais entendu parler de tout cela jusqu'à récemment. Il n'a jamais parlé de piratage, mais il est très bon en informatique et passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'ai toujours pensé qu'il jouait à des jeux. »

L'identité de celui qui se faisait appeler « White », ou «breachbase », avait été dévoilée – ou « doxxée » – sur un site Web de pirates informatiques, après une dispute apparente avec des partenaires commerciaux, qui avaient révélé son nom, son adresse et ses photos sur les réseaux sociaux.

Apparu pour la première fois en décembre 2021 avec une demande de rançon faite au ministère brésilien de la Santé, LAPSUS$ avait depuis fait la une des journaux pour avoir publié des captures d'écran d'outils internes liés à un certain nombre de grandes entreprises, dont NVIDIA, Samsung et Vodafone, rappelle KrebsOnSecurity.

Mardi, LAPSUS$ avait annoncé sur sa chaîne Telegram – qui comptait plus de 45 000 abonnés – qu'il publiait du code source volé à Microsoft. Sur son blog, Microsoft expliquait dans la foulée avoir bloqué le téléchargement précisément parce que « DEV-0537 » (le nom donné à LAPSUS$) en avait discuté sur leur chaîne Telegram avant qu'il ne soit terminé :

« Cette divulgation publique a intensifié notre action, permettant à notre équipe d'intervenir et d'interrompre l'acteur en cours d'opération, limitant ainsi un impact plus large. »

Une campagne d'ingénierie sociale et d'extorsion à grande échelle