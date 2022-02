Zero Trust : les pistes du Cigref pour une sécurité renouvelée

Qu’est-ce que le Zero Trust ? Une approche radicale de la sécurité, au sein de laquelle on ne fait confiance à aucun élément de l'infrastructure et où tout doit être vérifié. Cette philosophie est à contre-courant de nombreuses infrastructures héritées dans lesquelles, en passant par les bons protocoles et en présentant parfois des certificats, les données circulent à peu près librement, le réseau étant une zone de confiance.

Dans le détail, ce n’est bien sûr pas si simple et le paysage est contrasté. Comme le note le Cigref, des entreprises « font déjà du Zero Trust sans le savoir mais la plupart n’en sont encore qu’au début de la démarche, et cherchent à identifier les opportunités qu’ils auraient à l’intégrer dans leur stratégie et politique de sécurité ».

L’idée générale est de se poser les questions « qui accède à quoi, pour quoi, comment, et d’où ? ». Le « qui » renvoie aux utilisateurs et services, le « quoi » aux applications, le « pour quoi » aux raisons de l’accès, le « comment » au réseau utilisé et le « où » au terminal, quel qu’il soit. Le fait de se conformer au RGPD et à tout autre cadre légal en vigueur n’est pas suffisant et ne garantit en rien la sécurité. En revanche, garantir la sécurité des données est un aspect essentiel du règlement.

Pour ce rapport, le Cigref s’est entretenu avec les filiales françaises de quelques grosses entreprises américaines comme Akamai et Microsoft, mais surtout avec un grand nombre d’entités françaises comme Air France KLM, Dassault Aviation, Axa, plusieurs ministères (dont l’Intérieur, les Armées et l’Éducation), la Banque de France, Geodis, BPN Paribas, Enedis, la SNCF, Sodexo, Pole Emploi ou encore Keolis.

La fin du périmètre

Pour le Cigref, le Zero Trust est un sujet « structurel, complexe, transverse, et inscrit dans le temps long », qui ajoute une grande piste de réflexion aux bonnes pratiques existantes de sécurité de l’ANSSI et autres organisations.