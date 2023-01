KeePass est-il troué ?

Bon, ça commence à bien faire : après Boxcryptor qui se fait racheter et, de facto, abandonner sous sa forme actuelle, voici qu’un autre de nos outils de sécurité préférés est sous le feu des critiques : KeePass, le gestionnaire de mots de passe (nous parlons de la version originale sous Windows) !

Une vulnérabilité a été déclarée sous la référence CVE-2023-24055, et déjà les actualités fleurissent en nous suggérant qu’une faille critique affecte notre bel outil de sécurité.

Critique, vraiment ?

Déjà, à l’heure de la publication de cet article, aucun score de criticité n’a été officiellement calculé pour cette vulnérabilité. Pour en savoir un peu plus, vous pourrez jeter un œil dans le Mag #4 où on vous explique tout ça, mais sachez que ce score (CVSS) est une note sur 10, 10 étant la plus grave.

Donc tout ce qui a pu être publié avant ce week-end indiquant que KeePass était frappé d’une faille critique est prématuré, aucune évaluation n’ayant été faite à cette date (on suivra évidemment l’évolution de la situation).