Retour sur le rachat de Boxcryptor par Dropbox, entre flou et quête d’alternatives

Sans que cela ne soit aussi mystérieux que la disparition ( GAG ?) de Truecrypt, l’ annonce du rachat de « certains » actifs de Boxcryptor par Dropbox a de quoi laisser perplexe. Autant on peut comprendre l’intérêt de Dropbox pour une solution de chiffrement de bout-en-bout, autant les conditions de ce rapprochement restent floues, tout comme les conséquences pour les utilisateurs.

Boxcryptor, un outil de chiffrement taillé pour le cloud

Rappelons d’abord que Boxcryptor est un produit de chiffrement de fichiers, qui fonctionne de façon très intégrée (et donc très ergonomique) sur Windows, avec un chiffrement local des fichiers qui permet ensuite de transférer et synchroniser ses données en toute tranquillité dans le cloud.

Cette technique n’est pas anodine, car ainsi le fournisseur externe (OneDrive, Drive, Box, Dropbox et autres) n’est pas en capacité technique de déchiffrer vos fichiers : vous êtes et restez seul maître des clés de chiffrement, lesquelles ne transitent jamais par le réseau et ne sont pas utilisées là-haut dans les nuages.

Seuls les fichiers chiffrés sont envoyés (même si ce point ne peut pas être vérifié directement par l’utilisateur lambda). Si vous ne faites pas confiance à Microsoft, AWS ou Apple qui vous jurent qu’ils n’accèdent pas à vos données, Boxcryptor est un excellent moyen d’éloigner d’éventuels yeux indiscrets et de se protéger du Cloud Act américain et de son équivalent chinois. L’outil sait aussi gérer les équipes (donc les clés multiples) et s’interface depuis peu avec Teams.

Dans l’explorateur, le fichier est visible avec une extension .bc, signifiant qu’il est chiffré. Il est aussi possible de chiffrer les noms.

Si on a accès aux mêmes fichiers, mais en passant par Boxcryptor, ils apparaissent comme dans un explorateur normal.

Une autre grande caractéristique de cet outil est de fonctionner en mode zero knowledge : les clés de chiffrement ne sont stockées nulle part ! Le mécanisme est de produire des clés (selon une méthode éprouvée cryptographiquement) à la volée, de manière qu’elles n’apparaissent qu’en mémoire vive, et qu’elles ne soient jamais stockées même en local. Et cela, nous avons pu le vérifier.

Enfin, Boxcryptor était la propriété de Secomba GmbH, une société allemande de taille plutôt modeste (son site web laisse apparaître une trentaine de profils), dont les investisseurs étaient issus d’Agile Partners, une société également allemande. La solution en elle-même avait fait l’objet d’un audit « indépendant » plutôt satisfaisant, de la part de la société suisse Kudelski, elle-même assez réputée dans son domaine. Donc bien que cet audit soit commandité par Secomba, on peut penser que les résultats fournis sont objectifs.

Des équipes de Boxcryptor désemparées