[Test]  Steam Deck, enfin un succès matériel chez Valve ?

En matière de hardware, Valve porte bien son nom. D’abord, la société ouvre les vannes dans un bruit assourdissant au risque d’agiter la communauté PC, puis a ensuite tendance à rendre ses produits plus… vaporeux. Les Steam Machines, Steam Links, et Steam Controllers ont au mieux connu un succès d’estime avant de se retrouver dans les limbes du store. Le Valve Index n’est pas logé à meilleure enseigne, même si son succès très relatif doit davantage au marché atrophié qu’à d’éventuels défauts de conception.

Dans ce contexte, la sortie du Steam Deck en février 2022 laissait quelques doutes sur l’avenir du produit. Voyant que la communauté le soutient et que le secteur commence à prendre une autre dimension avec l’arrivée de la Razer Edge, l’effort (compliqué) de Logitech et les annonces d’une pelletée d'Ayaneo, Anbernic, GPD Win, Retroid (etc.) nous nous sommes penchés sur celle qui semble vouloir s’imposer comme le mètre étalon des consoles polyvalentes nomades (« polyvalente » implique que vous ne lirez plus le mot Switch ailleurs que dans cette phrase). Est-ce qu’elle convient à tous ? Nous y répondons en mode gamer.

Level 1 : restez sur Steam !

Puisque la console de Valve souffle sa première bougie, nous n’allons pas trop nous épancher sur sa fiche technique déjà bien connue. En résumé, le processeur AMD Zen 2 cadencé à 3,5 GHz, la carte graphique RDNA 2 et les 16 Go de RAM envoient une image sur un écran LCD de 7 pouces en définition 1280 x 800 pixels et dont le taux de rafraichissement ne dépasse pas 60 Hz.