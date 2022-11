Les journalistes de Gamekult « dispensés » de leur préavis et priés de rester chez eux

En fin de semaine dernière, nous apprenions que la quasi totalité de la rédaction de Gamekult avait décidé de rendre son tablier suite au rachat par Reworld. La transaction (rachat d'Unify à TF1) est pour rappel plus large puisqu'elle concerne aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman et Beauté Test.

Une actualité était rédigée par la rédac de Gamekult qui expliquait que « cette décision, prise individuellement par chacun des journalistes concernés, est le résultat d'une accumulation de facteurs qui en font la seule issue possible pour ces derniers, en dépit de l'exploration de différentes alternatives ».

Les griefs sont nombreux avec « une usure globale, ancienne face au combat nécessaire pour rester fidèle à Gamekult, ses valeurs et ses principes », mais aussi avec « la volonté de faire disparaître la ligne entre publicité et information [qui] s'affirme de plus en plus lourdement ».

Les journalistes et pigistes ont donc décidé d'activer leur clause de cession, qui leur permet de « quitter une entreprise sans faire acte de démission lorsqu’il y a une vente ou changement d’actionnaire principal ».

La date de départ était fixée au 7 décembre, le temps de laisser courir un préavis. Mais la nouvelle direction, Reworld, a décidé de les « dispenser » de cette formalité et leur a demandé de rester chez eux dès lundi soir et de ne plus revenir dans les locaux, comme l'indique Libération :

« La rédaction se voit privée de l’enregistrement de sa dernière émission, rendez-vous majeur du site et canal par lequel ils comptaient faire leurs adieux aux lecteurs. Un deuil empêché. Ultime crachat de Reworld et des Néron du brand content qui, en quelques années, ont incendié un journalisme web qui disparaît dans l’indifférence d’une industrie du jeu vidéo florissante ».

Nos confrères en profitent pour mettre en ligne une enquête retraçant l'historique du site.