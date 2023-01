Prochain gros dossier de la CNIL : les applications mobiles

Alors que les sanctions contre les sites internet commencent à pleuvoir sur les têtes des grandes entreprises du numérique comme Google, Microsoft, Meta, ou TikTok, les applications restent pour l'instant peu concernées. Mais peut-être plus pour longtemps. La récente sanction de l'éditeur de jeux Voodoo est un signe d'un possible durcissement de la surveillance de la CNIL sur le dossier.

L'autorité constate d'ailleurs l'écart des pratiques entre sites web et applications : « Si les principes et obligations en matière de protection des données sont désormais bien connus des opérateurs de sites web et font l’objet de recommandations de la part de la CNIL, leur mise en œuvre dans le contexte des applications mobiles peut encore être clarifiée ».

Et elle commence à mettre en place son plan d'action de protection de la vie privée concernant les applications annoncé en novembre dernier. Première étape, une consultation ouverte jusqu’au 10 février 2023 au soir.

Consultation « sur les enjeux économiques »