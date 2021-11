Avec App Tracking Protection, DuckDuckGo veut bloquer les trackers dans toutes les applications Android

Cette fonctionnalité, pour le moment en version bêta fermée, a pour but de « bloquer les trackers tiers comme ceux de Google et Facebook cachés dans d’autres applications ». Pour le moteur de recherche, l’enjeu est important : « Plus de 96 % des applications Android gratuites populaires que nous avons testées […] contenaient des trackers tiers cachés. Parmi ceux-ci, 87 % ont envoyé des données à Google et 68 % ont envoyé des données à Facebook ».

S’il y a l’App Tracking Transparency chez Apple, aucun équivalent n’existe pour le moment sur Android. Le principe de fonctionnement est le suivant : « Après avoir activé la protection contre le suivi des applications, l’application DuckDuckGo détectera lorsque vos applications Android sont sur le point d’envoyer des données à des sociétés de suivi tierces trouvées dans notre jeu de données de suivi des applications et bloquera ces demandes ».

Comment une application peut-elle intercepter ces informations ? En se faisant passer pour un VPN explique l’éditeur : « App Tracking Protection n’est pas un réseau privé virtuel (VPN), bien que votre appareil le reconnaisse comme tel. En effet, App Tracking Protection utilise une "connexion VPN" locale, ce qui signifie qu’elle fonctionne directement sur votre smartphone. Toutefois, App Tracking Protection est différent des VPN car il n’achemine jamais les données d’application via un serveur externe ».

Depuis l’application DuckDuckGo, vous « pouvez avoir une vue en temps réel des trackers bloqués par l’App Tracking Protection ainsi que des réseaux de suivi auxquels ils ont essayé d’envoyer des données ».

Pour demander à rejoindre la bêta privée, il faut installer DuckDuckGo, aller dans les paramètres et dans Protection contre le tracking des applications (dans la section Confidentialité). Cliquez enfin sur « Rejoindre la liste d’attente privée ».