Maîtriser l’impact écologique des réseaux mobiles nécessite d’« imposer une forme de limitation dans les usages »

GDS EcoInfo (CNRS) propose des pistes à contre-courant des tendances actuelles pour « maîtriser la consommation énergétique des réseaux mobiles ». Pêle-mêle on retrouve une classification et limitation dans les usages, réduire les fréquences, revoir le développement de nouvelles technologies, se pencher sur la mutualisation, réfléchir à l’intérêt du THD pour tous, etc.

GDS EcoInfo se présente comme un groupement de service du CNRS. Il comprend des ingénieurs et chercheurs, avec un objectif commun : « Agir pour réduire les impacts (négatifs) environnementaux et sociétaux des TICs (Technologies de l’Information et de la communication) ». Depuis 2006, il existe sous une forme d’un groupe de travail, puis il a été « formalisé en GDS en 2012 et est soutenu par les instituts l’INS2I (informatique) et l’INEE (écologie et environnement) du CNRS ».

Il comprend aujourd’hui une soixante de personnes provenant de divers organismes : CNRS, Inria, universités, Institut Mines-Télécom, Arts et Métiers. Un groupe s’est penché sur les impacts environnementaux de la 5G et a préparé une réponse à la consultation publique de l’Arcep sur le thème « préparer le futur des réseaux mobiles ». Si cette dernière est terminée depuis fin septembre, le GDS (Groupement De Service) vient tout juste de publier sa réponse.

Le message est clair : « On ne pourra pas maîtriser la consommation énergétique des réseaux mobiles sans imposer une forme de limitation dans les usages ». La raison est simple : « Malgré des gains considérables en termes d’efficacité énergétique, force est de constater que l’augmentation du trafic de données a au moins compensé ces gains ». Plusieurs pistes, plus ou moins radicales, sont exposées.

Besoins (essentiels, utiles, conforts) contre stratégies économiques